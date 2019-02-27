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Общество

Нарды, шахматы и картины осужденных представили сотрудники идрицкой колонии на фестивале в Себеже

Сотрудники исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Идрица, представили продукцию ручного труда осужденных на I-м Международном фестивале декоративно-прикладного искусства «День ремесленника Себежского края». Мероприятие проходило в районном культурном центре Себежа  при поддержке Псковского областного центра народного творчества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по региону.

На базе фестиваля была открыта выставка-ярмарка изделий мастеров «Кладовая мастерства», где приняли участие мастера Псковской области, а также гости из Белоруссии, Латвии и Эстонии. В рамках мероприятия участникам была представлена возможность не только реализовать продукцию, но и обменяться опытом с другими производителями, получить свежие идеи для выпуска новых видов изделий.

Исправительное учреждение представило сувенирную продукцию из дерева: нарды, шахматы, панно, картины, шкатулки, наборы разделочных досок. В пресс-службе УФСИН отметили, что продукция вызвала заинтересованность у гостей и участников выставки.

По итогам мероприятия учреждение было награждено дипломами от администрации Себежского района и национального парка «Себежский».

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