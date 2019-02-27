Интерактивную программу «Не житьё, а Масленица!» подготовил Пушкинский заповедник

14:26, 27 февраля 2019, ПАИ

Интерактивную театрализованную программу «Не житьё, а Масленица!» подготовили для жителей и гостей Псковской области в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как сообщила Псковскому агентству информации представитель информационной службы музея Лидия Токарева, праздничные «сеансы» проведут в Музее-мельнице в деревне Бугрово 1-3 и 6-10 марта.

«Так как типологическое мельничное подворье невелико, даже при том, что мельник у нас отнюдь не из бедных, о своём желании отпраздновать масленицу в музее лучше заявить заранее: единовременно в музее могут находиться не более сорока посетителей. А музейная, михайловская масленица у туристов традиционно пользуется большой популярностью», - отметила Лидия Токарева.

Сценарий программы базируется на произведениях Пушкина и местном музыкальном, литературном и игровом этнографическом материале. Участникам программы предложат старинные игры и традиционные масленичные развлечения. В качестве угощения гостям поднесут блины с припёком (блины с начинкой, обжаренные на масле с обеих сторон) и чай с душистыми травами Пушкиногорья.

Все подробности праздничных гуляний можно найти на официальном сайте музея, а также по телефонам: 8 (81146) 2-23-21 (ежедневно), 8 (81146) 2-18-15 (со среды по воскресенье).