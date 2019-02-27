Вечер памяти героя тарана на Чудском озере Василия Волкотруба состоялся в Пскове

16:52, 27 февраля 2019, ПАИ

Вечер, посвященный 100-летию со дня рождения героя тарана на Чудском озере Василия Волкотруба, состоялся в Пскове. Мероприятие организовал партийный проект «Единой России» «Историческая память», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

На встречу пришли сын и внук Волкотруба - Юрий и Александр, ветераны Великой Отечественной войны, представители Военно-морского флота и члены Псковского морского собрания, школьники.

«Это событие отражено в мемуарах Жукова [Георгий Жуков - маршал и четырежды Герой Советского Союза - ПАИ]», - сказал председатель общественного совета партпроекта «Историческая память» Павел Дроздов, открывая мероприятие. Продолжилось оно докладом о боевых действиях 25-ой бригады речных кораблей Краснознамённого Балтийского флота на Чудском озере в 1944 году и таране командира БК-322 Василия Волкотруба.

«Какое счастье - день столетия своего отца отмечать в такой прекрасной компании. Здесь и молодые ребята, и выдающиеся отставные офицеры, замечательные псковичи, - обратился к участникам встречи сын героя, художник-керамист Юрий Волкотруб. – Таких уникальных судеб, как у моего отца, в Великую Отечественную войну было много. Простой парень из деревни попадает матросом на Финскую войну, чудом остается жив при эвакуации Балтийского флота в Ленинград, когда корабли шли по сплошному минному полю. Со слов отца, это был настоящий ад. Повезло и потом - ни одной царапины за войну».

Все желающие смогли ознакомиться с выставкой фотографий из личного архива лейтенанта Волкотруба. А завершился вечер музыкально-патриотической программой в исполнении Александра Волкотруба.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня 1944 года бронекатера 322 и 213 при несении дозора на Чудском озере, в районе села Доможирка, столкнулись с четырьмя быстроходными бронекатерами противника. В этом бою лейтенант Волкотруб показал себя грамотным, смелым и решительным офицером. Открыв ураганный огонь из пушки и пулеметов, он полным ходом атаковал врага. Врезался в его строй, расчленив его на две группы, тем самым не дав возможности вести огонь, сам же продолжал наносить удар по обеим группам. Рассеяв катера противника, а затем, зайдя с левого борта, он таранным ударом потопил немецкий катер. Бой длился 7 минут.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тысяч памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Точка памяти» и многие другие.