Противопожарный рейд прошёл на улицах Сиреневый бульвар и Звёздной в Пскове

19:32, 27 февраля 2019, ПАИ

27 февраля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Пскову совместно с представителем центра социального обслуживания Пскова провел профилактический рейд в жилом секторе на улицах Сиреневый бульвар и Звёздной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудник провел инструктажи с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности в зимней период, эксплуатации бытового газового и печного оборудования, пиротехнических изделий, электрических приборов, а также действиям населения в случае получения сигналов гражданской обороны.

Особое внимание было уделено местам проживания многодетных и не благополучных семей. Кроме того, сотрудник распространил и расклеил информационные листовки.