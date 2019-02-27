ФОТОФАКТ: В Пскове появились билборды «29 февраля – День памяти бойцов 6-й роты и спецназа»

20:13, 27 февраля 2019, ПАИ

В Пскове появились билборды «29 февраля – День памяти бойцов 6-й роты и спецназа». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, один из таких билбордов размещён на улице Коммунальной.

Отметим, что бой у высоты 776 во время Второй чеченской войны в 2000 году начался 29 февраля и продолжался по 1 марта, но 29 февраля на данный момент как День памяти 6-й роты нигде не фигурирует.

В високосном 2020 году, когда будет отмечаться 20-летие со дня подвига десантников 6-й роты, и 29 февраля будет в календаре, очевидно на него придутся памятные мероприятия, как и на другие дни.

Напомним, что указ о проведении памятных мероприятий в 2020 году подписал президент России Владимир Путин 30 июля 2018 года. Организационный комитет по подготовке к памятной дате был создан в сентябре прошлого года по указу губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

6-я рота под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина в 2000 году вступила в бой со значительно превосходящим по численности отрядом чеченских боевиков, которыми руководил Хаттаб. В бою погибли 84 военнослужащих. В живых остались только шестеро бойцов.