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Стихи Пушкина прозвучали на девяти языках в виртуальной поэтической гостиной, открытой «Михайловским»

В виртуальной всероссийской поэтической гостиной, открытой Государственным музеем-заповедником А. С. Пушкина «Михайловское» ко Дню языков народов России, прозвучали произведения Пушкина и стихи о нём на русском, адыгском, балкарском, ингушском, кабардинском, мокшанском, мордовском, татарском и удмуртском языках, сообщили ПАИ в службе информации музея.

Кадр из ролика, в котором стихотворение Джамалдина Яндиева «Пушкину» на ингушском языке читает Ясмина Цечоева. Предоставлено музеем-заповедником «Михайловское»

К акции «Объединяем сердца словами» присоединились дети и взрослые – школьники, сотрудники музеев и библиотек, профессиональные литераторы – из больших городов и малых селений нашей страны. Так, к примеру, отрывок из пушкинского «Пророка» на татарском языке очень выразительно продекламировала воспитанница лицея № 78 из Набережных Челнов Самира Гафурова, а пушкинское «Зимнее утро» и стихотворение Джамалдина Яндиева «Пушкину» на ингушском языке прочли школьники из сельского поселения Ольгети Абдула Евкуров и Сулайман Ярыжев. Поэт и переводчик Мадина Гошокова-Джумаева представила знаменитое «У Лукоморья дуб зелёный» на адыгском языке. А зачином акции стало стихотворение «Деревня», которое прочёл научный сотрудник Пушкинского заповедника Станислав Лебедев.

По информации «Михайловского», видеозаписи чтений в виртуальной гостиной в социальной сети «ВКонтакте» собрали несколько тысяч просмотров и перепостов. Их активно комментировали, часто оставляя благодарственные слова именно на том языке, на котором звучали поэтические строки.

Напомним, что День языков народов России отмечался в 2026 году впервые. Праздник был учреждён в ноябре 2025 года и приурочен ко дню рождения Расула Гамзатова – поэта, писавшего на аварском и русском языках.

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