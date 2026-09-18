Михаил Ведерников актуализировал сведения о ситуации с поставками топлива в регион

18:56, 18 сентября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников актуализировал сведения о ситуации с поставками топлива в регионе. Видеообращение к жителям глава региона опубликовал в своём канале в MAX.

«Как всегда, лично информирую о проблемных темах, – отметил глава региона. – По понятным причинам в последнее время сложности с поставками испытывают разные регионы страны – кто следит за новостями, это хорошо знает».

По словам губернатора, власти области заблаговременно вели и продолжают вести переговоры об увеличении объёмов поставок, находясь на прямой связи с руководителями сетевых компаний. Благодаря превентивным действиям волна перебоев дошла до Псковской области на несколько недель позже, чем до ряда других субъектов, и затронула не все районы.

В Пскове серьёзных проблем с топливом по-прежнему нет, однако в ряде муниципалитетов уже не первый день наблюдаются сложности с заправкой. Ситуация осложнилась из‑за введённых компаниями лимитов отпуска топлива и в отдельных случаях из-за суточных объёмов продаж: после достижения определённой нормы заправки АЗС закрывались. Это нарушило существующий баланс – топливо начало заканчиваться и на других станциях, отметил глава региона.

«Договорились, что с сегодняшнего дня суточный лимит будет сниматься», – сообщил Михаил Ведерников.

Отдельное внимание губернатор уделил ситуации со сжиженным газом. В адрес властей поступают сообщения о резком росте цен на частных АЗС – до 55 рублей за литр. По данным поставщика, причина кроется в дефиците предложений на бирже при высоком спросе. Для проверки правомочности ценообразования власти региона направили обращение в УФАС.

«Ситуацию держу под личным контролем», – подчеркнул Михаил Ведерников.