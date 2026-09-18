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Политика

Главы округов Псковской области подают пример – кто на участке, кто в ДЭГ

Главы округов Псковской области голосуют на выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. О своём участии в голосовании и о важности выбора они рассказали в своих каналах в MAX.

Фото из канала Юрия Семёнова в MAX

Глава Порховского муниципального округа Юрий Семёнов отметил, что от выбора каждого гражданина напрямую зависит, как будет жить регион и кто будет представлять интересы жителей, и напомнил: «В своём обращении президент России Владимир Путин отметил, что голос каждого избирателя имеет значение. Прошу вас всех не оставаться в стороне, прийти на участки и сделать свой осознанный выбор».

Фото: районная газета «Заря»

Глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская сообщила, что уже воспользовалась своим конституционным правом и проголосовала на избирательном участке.

«Уважаемые земляки! Примите участие в голосовании – сделайте свой выбор! Важен каждый голос: именно вы определяете, каким будет будущее нашего округа, региона и всей страны!» – обратилась она к жителям.

Фото из канала Ольги Потаповой в MAX

Глава Палкинского муниципального округа Ольга Потапова приняла участие в дистанционном электронном голосовании.

«Утро началось с важного шага: я проголосовала через ДЭГ. Признаюсь, что даже немного волновалась: вдруг что-то пойдёт не так? Но система подсказала каждый шаг, всё было прозрачно и понятно», – поделилась она.

Фото из канала Алексея Кузьмина в MAX

Глава Великолукского муниципального округа Алексей Кузьмин проголосовал на своём избирательном участке в Великих Луках и пояснил: «Я сделал свой выбор – выбор развития! Примите участие в голосовании и вы. Абсолютно каждый голос важен, ведь именно он помогает услышать город, район, целую страну!»

Фото из канала Валерия Зайцева в MAX

Глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев призвал жителей проявить активную гражданскую позицию: «Голосование – это важное право и возможность каждого из нас повлиять на будущее родного края. При этом каждый может выбрать удобный для себя формат: кто-то голосует дистанционно, а кто-то приходит на избирательный участок. Я уже проголосовал. Приглашаю всех проявить активную гражданскую позицию и сделать свой выбор».

Фото из канала Веры Кондратьевой в MAX

Глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила, что в округе в восемь утра открылось 14 избирательных участков, которые будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Она также проголосовала дистанционно.

«В этом году я снова проголосовала дистанционно. Система ДЭГ позволяет проголосовать быстро и удобно, не выходя из дома или с рабочего места. Этот способ особенно востребован у работающих людей и молодёжи», – отметила Вера Кондратьева.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. В первый день в голосовании приняли участие глава Пскова Борис Елкин и глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, а также главы округов Псковской области. Жители региона выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва. Кроме того, в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.

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