Движение грузовиков временно ограничат на участке дороги Кокорево – Павы

19:20, 18 сентября 2026, ПАИ

С 19 сентября по 16 октября будет временно прекращено движение грузового автотранспорта на участке автодороги Кокорево – Павы (с 6‑го по 18‑й км). Об этом сообщили в компании «Псковавтодор».

В этот период на дороге будут убирать дефекты песчано‑гравийного покрытия. Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и учитывать ограничение при планировании маршрутов следования.

Ранее сообщалось, что в Себежском округе завершён капремонт дороги по нацпроекту.