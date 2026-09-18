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Общество

Движение грузовиков временно ограничат на участке дороги Кокорево – Павы

С 19 сентября по 16 октября будет временно прекращено движение грузового автотранспорта на участке автодороги Кокорево – Павы (с 6‑го по 18‑й км). Об этом сообщили в компании «Псковавтодор».

Схема представлена компанией «Псковавтодор»

В этот период на дороге будут убирать дефекты песчано‑гравийного покрытия. Водителей просят внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и учитывать ограничение при планировании маршрутов следования.

Ранее сообщалось, что в Себежском округе завершён капремонт дороги по нацпроекту.

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