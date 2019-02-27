Полистовское болото этой зимой промерзло на 23 сантиметра

20:33, 27 февраля 2019, ПАИ

По данным гидрологического мониторинга этой зимой максимальная высота снега в Полистовском заповеднике составила 45 сантиметров, а болото промерзло на 23 сантиметра вглубь. Такие показатели считаются средними и согласуются с метеорологическими условиями сезона.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе заповедника, эта зима выдалась снежной, однако превзойти прошлогоднюю высоту снежного покрова (50 сантиметров) ей все же не удалось. Максимальное значение – 45 сантиметров – было зафиксировано 30 января. Из-за отсутствия сильных морозов болото, укрытое снегом, промерзало медленно, и лишь в феврале максимальная глубина промерзания достигла 23 сантиметра.

Верховое болото – крупный водный объект, поэтому наблюдения за гидрологическими параметрами ведутся в заповеднике круглый год. Если летом отслеживается уровень вод в реках и на болоте, то в течение зимы проводятся наблюдения за снежным покровом и промерзанием болотного массива.

Для того чтобы оценить запас воды в выпавшем снеге, проводится снегомерная съемка. Трижды в месяц сотрудники заповедника проводят полевые измерения на двух площадках и трех маршрутах – болотном, лесном и луговом, расположенных в наиболее типичных растительных сообществах охраняемой территории. В каждой локации проводится 50 измерений высоты снежного покрова с помощью измерительной рейки, а также 10 измерений плотности снега на маршрутах и 5 – на площадках.

Чтобы определить плотность снега используется специальный измерительный цилиндр, полый внутри – снегомер. Его сначала опускают в снег на всю глубину и фиксируют получившееся значение на измерительной шкале, затем поднимают вместе с набравшимся снегом и взвешивают. Одновременно с измерениями определяют характер залегания снежного покрова на и структуру снега. По полученным данным специалисты рассчитывают плотность снега и запас влаги в нем.

Одновременно со снегомерной съемкой проводится определение глубины промерзания болотного массива. Для этого поверхность болота очищают от снега, в промерзшем слое пробивают небольшое отверстие и замеряют его толщину.

На каждой из двух площадок и одном болотном маршруте промерзание измеряют в 8 фиксированных точках. В начале зимы, когда глубина снега еще не достигает 15 сантиметров, промерзание измеряют раз в 5 дней, когда снега становится больше – каждые 10 дней. Весной, при переходе температуры воздуха через 0 градусов в плюсовом направлении, глубину промерзания вновь измеряют каждые 5 дней.