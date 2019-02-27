До 6 лет тюрьмы грозит жителю порховской деревни за кражу цифрового спутникового приемника

21:04, 27 февраля 2019, ПАИ

Прокурор Порховского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя по уголовному делу о тяжкой краже, совершенной с проникновением в жилище (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ). Уголовное дело направлено в районный суд. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Порховского района.

Установлено, что в ноябре 2018 года обвиняемый, находясь в деревне Старые Буриги Порховского района поднялся на веранду ранее незнакомого ему дома и увидел дверь с замком, ведущую в сарай, пристроенный к дому. Забравшись на крышу сарая, он через отверстие в фронтоне крыши дома проник на его чердак, и подойдя к люку, ведущему из чердака в дом, проник в него.

Оказавшись в доме, обвиняемый похитил цифровой спутниковый приемник, находящийся под диваном в одной из комнат дома. С похищенным имуществом он скрылся с места происшествия и распорядился им по своему усмотрению.