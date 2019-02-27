Участники клуба «Будем здоровы» Псковского Красного Креста наметили личную «дорожную карту» своего долголетия

21:14, 27 февраля 2019, ПАИ

В клубе «Будем здоровы» Псковского Красного Креста завершился первый цикл информационно-образовательных занятий с врачом-кардиологом. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском Красном Кресте, на шести занятиях (два раза в месяц) пожилые люди встречались с практикующим доктором Жанной Шлосберг на лекциях, посвященных профилактике развития сердечно-сосудистой недостаточности.

С помощью специалиста участники встреч смогли разобраться в механизме развития атеросклероза и ишемии, узнали о профилактике гипертонии и аритмии, выяснили взаимосвязь сахарного диабета и ожирения. Кроме того, у каждого слушателя лекций была возможность получить личную консультацию специалиста. Все полученные знания позволили пожилым людям наметить свой план действий («дорожную карту») по сохранению собственного здоровья.

Своими тактиками участники клуба поделились на заключительной встрече с доктором и единомышленниками. Например, Клавдия Григорьевна стала вести дневник самочувствия, куда записывает ежедневно показатели артериального давления и изменения пульса. Раиса Егоровна стала строго соблюдать режим приема лекарств, в том числе статинов. Нина Владимировна после лекции «Сахарный диабет и ожирение» стала меньше употреблять сахара и больше пить очищенной воды.

Среди полезных знаний пожилые люди перечислили и необходимость утренней зарядки, и пеших прогулок, и своевременный визит к врачам, и соблюдение диеты. По словам участников занятий, многое уже было им известно, но подробный и доступный рассказ доктора о причинах возникновения или о профилактике того или иного заболевания подтолкнул представителей старшего возраста быть более внимательными к своему здоровью. Практически каждый из 20 слушателей цикла открыл для себя что-то важное и полезное, чем и поделились пожилые люди на встрече.

Занятия для следующей группы участников проекта начнутся с 12 марта. Пожилым людям из числа детей войны можно записаться в рабочее время по телефонам 72-20-88 или 72-09-11.

Напомним, что занятия в клубе «Будем здоровы» проходят в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей - детей войны» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.