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Общество

Рабочая встреча с кадастровыми инженерами прошла в псковском Росреестре

26 февраля в Управлении Росреестра по Псковской области состоялась рабочая встреча руководства и специалистов регионального ведомства с кадастровыми инженерами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы применения Федерального закона от 3 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», проведен анализ типичных ошибок, допускаемых кадастровыми инженерами при подготовке технических, межевых планов и актов обследования в четвертом квартале прошлого года, а также озвучены сведения о применении исходной геодезической основы и состоянии геодезических пунктов, которые используются при подготовке межевых планов.

Участие в рабочей встрече приняли более 20 кадастровых инженеров Псковской области. К следующему собранию Управление подготовит сведения о возможных способах информирования кадастровых инженеров об осуществлении государственного кадастрового учета земельных участков, в отношении которых осуществлено согласование границ.

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