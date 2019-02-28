Два человека пострадали в ДТП в Псковской области 27 февраля

10:03, 28 февраля 2019, ПАИ

27 февраля на территории Псковской области зарегистрированы два ДТП, в которых два человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по региону.

В частности, в 7:55 в Великих Луках у дома 31/3 на проспекте Ленина 48-летний водитель «Ауди-80» столкнулся с «Мицубиси Аутлендер», за рулем которого находился 33-летний мужчина. В результате аварии пострадала 33-летняя пассажирка «Мицубиси».

В 12:30 в Великолукском районе на 7-м километре трассы Великие Луки – Ущицы водитель ВАЗ-311183 на закругленном участке дороги потерял управление и съехал в кювет. В этом ДТП 30-летний пассажир получил травмы, его госпитализировали.