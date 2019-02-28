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Общество

Более 4 тысяч жителей Псковской области уклоняются от уплаты алиментов

Более 4 тысяч жителей Псковской области являются должниками по алиментам. Каждый второй из них ограничен в праве выезда из страны, каждый четвёртый - в праве управлять автомобилем, около тысячи алиментщиков объявлены в розыск. Такие данные озвучил главный судебный пристав региона на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

464 должника по алиментам привлечены к административной ответственности, 208 - к уголовной. 11 должников получили реальный срок лишения свободы.

«43% привлеченных к административной ответственности взялись за ум, то есть начали платить деньги детям», - отметил Сергей Колесников. По результатам принятых мер на содержание детей в 2018 году перечислены более 53 млн рублей, добавил он.

В 2018 году псковским приставам удалось разыскать 451 должника, из которых 264 человека имеют задолженность по алиментам.

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