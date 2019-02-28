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Политика

Своих представителей в Парламентскую Ассоциацию Северо-Запада России выбрали депутаты Псковского облсобрания

Сегодня, 28 февраля, депутаты Псковского областного Собрания выбрали своих представителей в постоянных комитетах Парламентской Ассоциации Северо-Запада России (ПАСЗР), сообщает с 29-й сессии регионального парламента корреспондент Псковского агентства информации.

В комитете ПАСЗР по местному самоуправлению представлять региональный парламент будут депутаты Дарья Козьякова и Андрей Михайлов, а в комитете по культурной политике и туризму – депутаты Алексей Блинов и Виктор Остренко.

Изменения вносятся, в том числе, в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Псковского областного Собрания депутатов Виктора Дули, который входил в состав комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму.

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