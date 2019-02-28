Семинар «Целевой капитал — новый источник средств для финансирования общественных проектов» состоится 13 марта в Пскове

17:02, 28 февраля 2019, ПАИ

13 марта Центр устойчивого развития Псковской области совместно с Пензенским фондом местного сообщества «Гражданский Союз» организуют семинар «Целевой капитал — новый источник средств для финансирования общественных проектов». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на Центр устойчивого развития Псковской области.

Встреча адресована руководителям фондов, НКО, ректорам вузов, руководителям театров, музеев, предпринимателям, имеющим собственные благотворительные фонды или входящим в объединения предпринимателей. Семинар также будет интересен представителям органов власти и местного самоуправления, курирующим социальную и культурную сферу.

На семинаре расскажут о том, что такое Целевой капитал: как он работает, законодательные основы его деятельности, возможности его формирования, как с помощью целевого капитала финансировать социальные проекты.

Семинар проводится при финансовой поддержке благотворительного фонда Владимира Потанина. Длительность мероприятия 2,5 часа.

Спикерами будут исполнительный директор Пензенского фонда местного сообщества «Гражданский Союз», создатель первого в России регионального целевого капитала для поддержки общественных инициатив, автор книги «Эндаументы. Начало. Как сформировать целевой капитал в регионе» Олег Шарипков, предприниматель, руководитель проектов Авторского центра «NotaBene», коммерческий и некоммерческий маркетолог, автор книги «Эндаумент. Начало: как создать целевой капитал в регионе» Снежанна Французова.

Фонд «Гражданский Союз» — единственный фонд местного сообщества в России, имеющий собственный Целевой капитал. Фонд является одним из 5 федеральных центров знаний по применению технологии «Целевые капиталы». На сегодняшний день размер Целевого капитала составляет более 7,5 млн. рублей. Ежегодный доход - свыше 800 тыс. рублей - направляется на финансирование социальных проектов в Пензенской области. Сайты: https://penzafond.ru/ — фонд «Гражданский Союз», https://penza.capital/ — Целевой капитал.

Мероприятие состоится по адресу: Псков, площадь Ленина, дом 2 (ПсковГУ), аудитория 71а, 3 этаж. Начало в 10:00, окончание в 12:30.

Заявки на участие принимаются до 11 марта. В заявке нужно указать Ф. И. О. участника, организацию и должность. Зарегистрироваться для участия в семинаре и получить дополнительную информацию можно по телефону 8 (8112)291092, 8(911)3513398 или по электронной почте: CSDPR@csdpr.ru.