В конференции «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения» в Краснодарском крае могут принять участие псковичи

17:34, 28 февраля 2019, ПАИ

16-17 апреля 2019 года во Всероссийском детском центре «Смена» пройдет Всероссийская научно-патриотическая конференция «Идея патриотизма в системе воспитания подрастающего поколения». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В конференции примут участие представители научного сообщества, государственных и муниципальных органов власти, общественных организаций. Мероприятие проводит Всероссийский детский центр «Смена» совместно с Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

Положение о конференции, наименование секций и предлагаемые темы дискуссий размещены на сайте www.patriotsmena.ru в разделе «Материалы Конференции». Список тем по предложению участников до 1 марта может быть расширен.

Место проведения: Краснодарский край, село Сукко, улица Приморская, 7. Контактное лицо: Сергей Кусмаков, телефон +7 (961) 971-17-90.