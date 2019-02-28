0
18:19
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО)
17:53
Шерстяные картины и вязаные игрушки представит Светлана Иванова на ярмарке «ART-ель» в Пскове
17:24
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
16:52
«Привет, ивент!» - 28 февраля (ЗВУК)
16:47
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
16:27
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
16:06
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
Еще новости
Общество

Охотничий билет аннулировали судимому жителю Новосокольнического района

В Новосокольническом районе местному жителю аннулировали охотничий билет из-за непогашенной судимости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

58-летнему мужчине выдали билет в 2013 году. В 2018 году мужчину осудили за езду в нетрезвом виде по статье 264 УК РФ и назначили 180 часов исправительных работ и лишением прав на 2 года.  

Прокуратура направила в суд заявление об обязании Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды аннулировать охотничий билет. Суд постановил, что мужчина должен в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу вернуть охотничий билет.

По аналогичному основанию было удовлетворено еще одно административное исковое заявление прокуратуры района об аннулировании и возврате охотничьего билета лицом, имеющим судимость за совершение умышленного преступления.

Охотничьи билеты возвращены в компетентный орган власти субъекта РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО)
28 февраля 2019
Глава ГК «Титан» призвал псковичей не верить «псевдоэкологам» (ВИДЕО) 4
Шерстяные картины и вязаные игрушки представит Светлана Иванова на ярмарке «ART-ель» в Пскове
28 февраля 2019
Шерстяные картины и вязаные игрушки представит Светлана Иванова на ярмарке «ART-ель» в Пскове
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
28 февраля 2019
Утверждён перечень поручений по реализации послания президента Федеральному Собранию
«Привет, ивент!» - 28 февраля (ЗВУК)
28 февраля 2019
«Привет, ивент!» - 28 февраля (ЗВУК)
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
28 февраля 2019
Илья Кучеров: Форум социально ориентированных НКО – отличная площадка для знакомства организаций с органами власти
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал
28 февраля 2019
В Изборском музее-заповеднике появится современный выставочный зал 1
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта
28 февраля 2019
Псковичка утверждает, что она и ее семья серьезно пострадали из-за неисправного лифта 3
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных
28 февраля 2019
«Зоозащита» просит псковичей поделиться возможными проектами будущего приюта для бездомных животных

Идет загрузка...