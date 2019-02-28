Охотничий билет аннулировали судимому жителю Новосокольнического района

17:29, 28 февраля 2019, ПАИ

В Новосокольническом районе местному жителю аннулировали охотничий билет из-за непогашенной судимости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

58-летнему мужчине выдали билет в 2013 году. В 2018 году мужчину осудили за езду в нетрезвом виде по статье 264 УК РФ и назначили 180 часов исправительных работ и лишением прав на 2 года.

Прокуратура направила в суд заявление об обязании Государственного комитета Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды аннулировать охотничий билет. Суд постановил, что мужчина должен в течение 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу вернуть охотничий билет.

По аналогичному основанию было удовлетворено еще одно административное исковое заявление прокуратуры района об аннулировании и возврате охотничьего билета лицом, имеющим судимость за совершение умышленного преступления.

Охотничьи билеты возвращены в компетентный орган власти субъекта РФ.