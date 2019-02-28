Псковские разведчики более 1000 раз прыгнули с парашютом в этом учебном году

17:37, 28 февраля 2019, ПАИ

Военнослужащие соединения специального назначения Западного военного округа, дислоцированного в Псковской области, в текущем учебном году совершили более 1000 прыжков с парашютом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе курса воздушно-десантной подготовки, который является одним из основных предметов боевой подготовки разведчиков, военнослужащие изучают устройство десантных парашютов, парашютно-десантной тары и парашютно-грузовых систем, а также занимаются на воздушно-десантных комплексах и городках, производят боевую укладку парашютов, подготовку снаряжения, выполняют прыжки из различных типов самолетов и вертолетов.

На оснащении соединения специального назначения ЗВО стоят различные типы парашютных систем, позволяющие выполнять широкий спектр стоящих перед подразделениями задач. От простого к сложному разведчики осваивают и Д-6 серии 4, и Д-10, и управляемые парашютные системы специального назначения «Арбалет» и «Арбалет-2». В программу входят прыжки на ограниченные площадки, прыжки в сложных метеоусловиях и в темное время суток, прыжки в водоемы, прыжки с задержкой в раскрытии основного парашюта.