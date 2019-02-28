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Общество

Начальнику почтового отделения в Псковской области грозит до шести лет лишения свободы за хищения на рабочем месте

Жительница одной из деревень Палкинского района предстанет перед судом за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 55-летней женщины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что в период времени с апреля по июль 2018 года, обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи и, соответственно, материально-ответственным лицом, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, присвоила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие Псковскому почтамту УФПС России – филиалу ФГУП «Почта России», на общую сумму 252 536 рублей 11 копеек, что является крупным размером.

Уголовное дело направлено в Палкинский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.

«Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового», - отметили в районной прокуратуре.

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