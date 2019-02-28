Начальнику почтового отделения в Псковской области грозит до шести лет лишения свободы за хищения на рабочем месте

19:30, 28 февраля 2019, ПАИ

Жительница одной из деревень Палкинского района предстанет перед судом за присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре района, прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении 55-летней женщины, которая обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что в период времени с апреля по июль 2018 года, обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи и, соответственно, материально-ответственным лицом, из корыстных побуждений, с использованием своего служебного положения, присвоила вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности, принадлежащие Псковскому почтамту УФПС России – филиалу ФГУП «Почта России», на общую сумму 252 536 рублей 11 копеек, что является крупным размером.

Уголовное дело направлено в Палкинский районный суд Псковской области для рассмотрения по существу.

«Санкция ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает альтернативные виды наказаний: штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового», - отметили в районной прокуратуре.