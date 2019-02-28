В Порховской школе-интернате реализуется проект по патриотическому воспитанию

19:50, 28 февраля 2019, ПАИ

В Порховской коррекционной школе-интернате реализуется проект Псковского областного отделения Российского детского фонда «Уроки памяти», в рамках которого ученики узнают о судьбе Порховичей в годы ВОВ. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, проект реализуется при грантовой поддержке администрации Псковской области. Цель проекта – создать для воспитанников школы-интерната условия для приобщения к изучению истории Великой Отечественной войны, формирования уважения к военной истории России, воспитания патриотизма.

Прошел первый месяц релизации проекта. За это время проведено 11 классных часов на тему «Герои и подвиги» для учащихся 5-10 классов, на которых воспитанники познакомились с историей военных действий на территории Порховского района, основными битвами и героями этих сражений, с судьбами простых жителей района во время войны.

В ходе исследований и поиска удалось установить, что звание Героя Советского Союза имеют 7 героев-порховичей, в живых, к сожалению, никого нет. В настоящий момент на территории Порхова и района проживают 11 ветеранов ВОВ, 7 инвалидов ВОВ, 245 тружеников тыла, 295 малолетних узников, 11 жителей блокадного Лениграда.

Дети встретились с ветеранами ВОВ, послушали рассказы участника боевых действий на фронтах войны И.И. Михайлова, малолетних узников ВОВ О.С. Пустынского и Л.Д Дмитриевой., жительницы блокадного Лениграда Ю.Б. Скворцовой, участника боевых действий в Афганистане М.А.Воробьева. Особое чувство вызвала у ребят история воспитателя школы-интерната Н.И. Алексеевой о ее матери Екатерине Ивановне Ивановой, которая воевала в составе 47 отряда 3-ей Лениградской партизанской бригады под командованием А.В. Германа и была тяжело ранена в 1944 году.

Интерес вызвала у детей встреча с руководителем поикового отряда «Память» Порховского района Алексеем Алексеевым, который пришел не один, а со своими товарищами. Поисковики рассказали о тяжелых боях, проходивших на территории Порховского района, о тысячах погибших бойцов, о сотнях безымянных братских захоронений. Дети узнали, сколько удалось найти останков бойцов, опознать, перезахоронить или передать родственникам. Ребятам было очень интересно увидеть и потрогать находки с выставки «Эхо войны». Некоторые экспонаты были переданы в Комнату боевой славы школы-интерната.

Также воспитанники учреждения поучаствовали в акции «Хлеб той войны», посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда, организованной молодежным движением «Волонтеры Победы» и в городском митинге в честь 75 годовщины освобождения Порхова от немецко-фашистских захватчиков. Также в Порховской школе-интернате провели конкурс рисунков и 6 лучших работ направили на областную выставку. Кроме того, ребята приняли участие в торжественном собрании в районном ДК, на котором чествовали ветеранов Афганской войны и вручали юбилейные медали. Дети встретились с ветеранами-афганцами и узнали, что из Порховского района в Афганистане было 40 человек, причем один из ветеранов в настоящий момент работает в их школе-интернате.

Перед 23 февраля в школе проходил смотр песни и строя среди учеников 3-5 классов, дети и взрослые увлеченно готовились к конкурсу, подбирали костюмы, репетировали хождение строем с песней, выполнение команд.

Работа по реализации проекта «Уроки памяти» продолжается. Впереди ещё много событий, мероприятий, а главное, добрых дел.