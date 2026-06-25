Какие пространства для благоустройства выбрали псковичи, рассказал Борис Елкин

09:37, 25 июня 2026, ПАИ

Итоги голосования за благоустройство общественных территорий подвели в Пскове, сообщил глава города в своём канале в мессенджере MАХ.

С 21 апреля по 12 июня 2026 года на федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru жители Пскова выбирали, какие городские пространства станут комфортнее в 2027 году. В голосовании приняли участие 10 660 человек.

По итогам подсчёта голосов победителями стали: сквер между ул. Чудской, ул. Технической и Прибрежным проездом – 1752 голоса; общественная территория между д. 17 и д. 19 на ул. Яна Фабрициуса – 1103 голоса; территория между д. 49а на ул. Труда, д. 52 на ул. Новосёлов и детским садом № 40 «Ручеёк» – 987 голосов; пространство между ТЦ «Гулливер» и корпусом № 1 МБОУ «ЦО «ППК» – 937 голосов.



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max



Фото: Канал Бориса Елкина в мессенджере Max







«Именно эти территории будут благоустроены в 2027 году – и всё благодаря вашему активному участию, – отметил Борис Елкин. – Благодарю каждого, кто нашёл время и отдал свой голос. Спасибо, что не остаётесь в стороне и помогаете делать Псков лучше. Вместе мы создаём комфортную среду для жизни, прогулок, встреч и отдыха!»