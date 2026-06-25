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Общество

Ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов

Ученик Псковской инженерно-лингвистической гимназии Артём Дроздов сдал ЕГЭ по химии на 100 баллов, сообщили ПАИ в региональном министерстве образования.

Фото: министерство образования Псковской области

За подготовку к экзамену выпускник благодарит своего учителя и близких людей, которые всегда поддерживали. В планах Артёма – поступить в вуз и связать свою профессиональную деятельность с химией.

Ранее сообщалось, что 75-летняя псковичка написала ЕГЭ по химии. О школьниках, получивших на ЕГЭ 100 баллов, можно прочитать здесь и здесь.

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