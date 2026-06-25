В Роспотребнадзоре перечислили продукты с наибольшими нарушениями

11:10, 25 июня 2026, ПАИ

1,15 миллиона исследований проб продовольственного сырья и пищевых продуктов провёл Роспотребнадзор в 2025 году. Часть из них не соответствовала обязательным требованиям по микробиологическим показателям, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Среди продукции с наибольшей долей нарушений – икра: 11,6 % банок не отвечали стандартам качества. Также нарушения выявлены у 6 % рыбы и продуктов из неё, у 4,6 % кондитерских изделий и у 4,4 % кулинарных изделий.

В Роспотребнадзоре отметили, что объёмы нелегальной продукции в рознице остаются значительными. По данным главы Общественной потребительской инициативы Олега Павлова, с конца 2024 года с помощью системы маркировки «Честный знак» заблокирована продажа около трёх миллиардов единиц маркируемых товаров, не соответствующих обязательным требованиям.