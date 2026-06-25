В Псковской области снова будет применяться дистанционное голосование на сентябрьских выборах

09:42, 25 июня 2026, ПАИ

Псковская область вошла в число регионов, где на выборах будет применяться ДЭГ. Как сообщили ПАИ в облизбиркоме, подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании можно будет с 3 августа по 14 сентября. Голосование пройдёт на портале vybory.gov.ru 18–20 сентября.

Напомним, на заседании 24 июня Центральная избирательная комиссия утвердила, что с использованием ДЭГ на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и совмещённых с ними выборах смогут проголосовать избиратели 33 регионов страны, включая Псковскую область.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова отметила, что совместно с Минцифры России проводится работа по обеспечению стабильного доступа к системе ДЭГ даже при возможных перебоях мобильной связи. Кроме того, предусмотрена дополнительная возможность: если избиратель по каким-либо причинам не сможет проголосовать дистанционно, он сможет получить бумажный бюллетень на избирательном участке в пределах своего избирательного округа после соответствующей проверки.

В Псковской области дистанционное электронное голосование применяется с 2022 года и уже стало удобным и востребованным способом участия граждан в выборах. В 2026 году жители региона вновь смогут воспользоваться этой возможностью, отметили в облизбиркоме.

Добавим, в единый день голосования, 20 сентября 2026 года, в Псковской области запланировано проведение пяти избирательных кампаний: выборы депутатов Госдумы РФ девятого созыва, депутатов Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.