150 подростков приняли участие в заезде «Детство» на «Истоки. Школа» в Печорах

09:46, 25 июня 2026, ПАИ

В Печорах завершился второй заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Детство». 150 подростков из 49 регионов страны осваивали навыки медиабезопасности, погружались в историю и говорили о личной опоре. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заезд объединил участников Движения первых, курсантов центра «ВОИН», юнармейцев, финалистов Всероссийской олимпиады по истории, а также подростков, состоящих на профилактическом внутришкольном учёте. Программа была выстроена так, чтобы ребята с разным жизненным опытом оказались в одной поддерживающей среде, учились слышать друг друга, работать в команде и осознанно относиться к тому, что происходит вокруг – в жизни и в информационном пространстве.

«Заезд «Детство» мы строили как путь, на котором подросток может попробовать себя в разных обстоятельствах – в команде, в разговоре о безопасности, памяти, вере и личном выборе. Важно, что насыщенная образовательная программа здесь соединялась с живым опытом: ребята учились распознавать информационные угрозы, действовать вместе, помогать друг другу, трудиться, слушать и слышать. Для нас особенно ценными стали духовные события – ночная литургия и крещение участницы. Это тихие, но очень сильные моменты, после которых человек иначе смотрит на себя, людей рядом и собственную ответственность. За эти пять дней подростки увидели: сила рождается не только в победе, но и в доверии, заботе, памяти и готовности быть рядом», – поделилась руководитель Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Центральным событием стала трехдневная «МедиаБитва» – командный турнир по информационной безопасности. Участники заезда учились распознавать манипуляции и деструктивные сообщества, проверяли источники, работали с нейросетями, создавали медиаматериалы и защищали свои проекты в формате «атака – защита». По итогам турнира победу одержала команда «Россия», второе место заняли «Деловые люди», третье – «Абсолютно новые». Победители и призёры получат шанс выступить в финале «МедиаБитвы» в Москве в декабре 2026 года, а команда «Россия» дополнительно пройдёт онлайн-программу «МедиаЦЕХ» центра развития молодёжных медиа «ШУМ».

«Движение первых на постоянной основе проводит работу по защите молодых людей и старшего поколения в Сети, в том числе в Школе КиберБезопасности. Благодаря этому просветительскому проекту ребята учатся распознавать киберугрозы и формируют привычку цифровой гигиены. Во время образовательного заезда «Детство» Всероссийского проекта «Истоки. Школа» подросткам рассказывали, как распознавать манипуляции и безопасно вести себя в интернете. Важно, что ребята также углубились в историю, культуру, нашли единомышленников и приняли участие в памятных мероприятиях», – рассказала заместитель председателя правления Движения первых Соня Погосян.

Отдельный трек был подготовлен для финалистов Всероссийской олимпиады по истории. Под руководством экспертов они работали с историческими источниками и картами, разбирали задания высокого уровня, изучали русское искусство XIX века, отечественную мысль и сложные вопросы истории России. А на военно-спортивных соревнованиях «Крепость», которые провели инструкторы центра «ВОИН», ребята отрабатывали тактику, ловкость и доверие к команде: проходили полосу препятствий, играли в лазертаг, собирали автомат и учились оказывать первую помощь.

Одним из ярких событий заезда стала встреча с заслуженными мастерами спорта России гимнастками Диной и Ариной Авериными. Открытый диалог «Точка опоры» стал разговором о спорте, характере, поддержке семьи, травмах, конкуренции и умении не сдаваться. Сестры рассказали участникам, как помогали друг другу перед выступлениями, почему семья стала для них главной опорой и какие внутренние установки помогали идти дальше.

В рамках программы также состоялась беседа «В безопасности» с уполномоченным по правам ребёнка в Псковской области Наталией Соколовой. Участники обсуждали личные границы, защиту в сложных ситуациях и роль взрослых в поддержке подростков.

«Для меня большая радость стать одной из самых активных участниц заезда и получить сертификат от программы «Больше, чем путешествие». Это знак, что моя вовлечённость, вопросы на лекциях, работа в команде и желание участвовать во всём были замечены. Но главная победа для меня – общая. Мне очень повезло с командой: у ребят было много сильных идей, и вместе мы смогли подготовить два проекта, хорошо их защитить и занять первое место. Когда рядом активные, добрые и неравнодушные люди, можно сделать намного больше, чем поодиночке», – поделилась участница всероссийского проекта «Истоки. Школа» Ксения Птушко.

Важной частью программы стали памятные и духовные мероприятия. 22 июня, в день 85-летия начала Великой Отечественной войны, участники заезда присоединились к акции «Огненные картины войны». Более 180 человек зажгли свыше 2 500 свечей, которые сложились в инсталляцию «Истоки помнят» с образом «Родины-матери».

Историческая линия заезда продолжилась в игре «Код подвига. Герои Отечества». Через командные задания участники обращались к событиям 1941–1945 годов, вспоминали подвиги защитников страны и говорили о том, как память о Великой Отечественной войне передаётся новым поколениям не только через учебники, но и через личное проживание, совместное действие и уважение к судьбам людей.

«После заезда я почувствовала, как сердце наполнилось светом и внутренней силой. Для меня это было не просто знакомство с темой патриотизма, а гораздо более глубокий опыт – погружение в корни нашей веры, в чистоту православия, которая тесно связана с любовью к России. Я поняла, что самые крепкие истоки находятся внутри нас самих. Они начинаются именно в детстве, когда закладывается всё самое важное», – поделилась участница всероссийского проекта «Истоки. Школа» Анастасия Ларина.

По итогам заезда пять самых активных участников получили сертификаты на поездки по России от программы «Больше, чем путешествие». Их отметили за вовлечённость, командную работу и готовность делиться опытом. Для ребят эти поездки станут продолжением знакомства с историей и культурой страны.

Организатором выступил Роспатриотцентр Росмолодёжи при поддержке Движения первых и Центра анализа и профилактики информационных угроз в молодёжной среде.