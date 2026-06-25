Анимационную программу кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове посвятили 90-летию «Союзмультфильма»

11:17, 25 июня 2026, ПАИ

Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на Международном кинофестивале «Западные ворота – 2026» в Пскове включает восемь мультфильмов, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Детективные приключения, мечты, путешествия и воспоминания о детстве – первая часть анимационной программы объединяет фильмы, которые напоминают, как важно верить в чудеса и замечать красоту вокруг. Герои этих историй расследуют загадочные преступления, отправляются в дальние страны, ищут своё призвание, вспоминают самые дорогие моменты жизни и учатся видеть мир по-новому. Яркие, добрые и трогательные картины будут интересны как юным зрителям, так и взрослым.



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД



Фото: ТКД















В программе: «Чинк: Хвостатый детектив» (2022, реж. Григорий Вожакин), «Гимнастка» (2024, реж. Анна Кузина), «Белый-белый день» (2022, реж. Василий Чирков), «Ива белая» (2023, реж. Артём Москалёв), «Непал» (2022, реж. Мария Гавриленко), «Там, где цветёт жасмин» (2022, реж. Полина Бовкун), «Скамейка» (2022, реж. Вера Павлова), «Пили́!» (2025, реж. Варвара Батурина).

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.