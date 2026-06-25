Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Анимационную программу кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове посвятили 90-летию «Союзмультфильма»

Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на Международном кинофестивале «Западные ворота – 2026» в Пскове включает восемь мультфильмов, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Детективные приключения, мечты, путешествия и воспоминания о детстве – первая часть анимационной программы объединяет фильмы, которые напоминают, как важно верить в чудеса и замечать красоту вокруг. Герои этих историй расследуют загадочные преступления, отправляются в дальние страны, ищут своё призвание, вспоминают самые дорогие моменты жизни и учатся видеть мир по-новому. Яркие, добрые и трогательные картины будут интересны как юным зрителям, так и взрослым.

  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД
  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД
  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД
  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД
  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД
  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД
  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД
  • Анимационная программа к 90-летию киностудии «Союзмультфильм» на МКФ «Западные ворота»
    Фото: ТКД

В программе: «Чинк: Хвостатый детектив» (2022, реж. Григорий Вожакин), «Гимнастка» (2024, реж. Анна Кузина), «Белый-белый день» (2022, реж. Василий Чирков), «Ива белая» (2023, реж. Артём Москалёв), «Непал» (2022, реж. Мария Гавриленко), «Там, где цветёт жасмин» (2022, реж. Полина Бовкун), «Скамейка» (2022, реж. Вера Павлова), «Пили́!» (2025, реж. Варвара Батурина).

Ранее сообщалось, что с 23 по 26 июля в Пскове пройдёт VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». В течение четырёх фестивальных дней зрителей ожидают конкурсные показы, премьеры, творческие встречи, обсуждения фильмов и специальная культурная программа. В этом году в программе фестиваля – более 100 фильмов.

Участниками и гостями станут режиссёры, продюсеры, актёры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие кинематографисты из Беларуси, Бельгии, Индии, Казахстана, Франции, Китая, Таджикистана, Ирана и России.

Программа фестиваля включает: международный конкурс полнометражных фильмов, конкурс короткометражного кино, конкурс документальных фильмов «Хранители памяти», ежегодные программы «До 16 и старше», «Киноклуб», «Панорама», «Кино в мешках» и новые программы, тематические секции, ретроспективы, специальные показы и гала-премьеры.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






25 июня 2026

VK Tech: Жители Северо-Запада чаще всего берут отпуска летом и в марте
25 июня 2026

Псковские профсоюзные учреждения подвели промежуточные итоги работы
25 июня 2026

Контроль за оборотом гражданского оружия станет темой брифинга в медиацентре ПАИ
25 июня 2026

От пряников до улиток: Псковская область представляет свои бренды на форуме в Минске
25 июня 2026

Камень для реставрации Троицкого собора готовят на карьере в Порхове
25 июня 2026

Срок льготной ставки по семейной ипотеке могут ограничить 15 годами
25 июня 2026

В Дновском районе ремонтируют участок дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы
25 июня 2026

Эксперты назвали причины роста налоговых долгов у бизнеса и россиян

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...