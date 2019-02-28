Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов в Псковской области планируется завершить к 1 сентября

20:10, 28 февраля 2019, ПАИ

Строительство двух физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Псковской области должно быть завершено до 1 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на председателя регионального комитета по спорту Ивана Штылина. Сроки чиновник обозначил в ходе совещания, посвященного созданию этих объектов в Плюсском и Новоржевском районах. Они будут возведены в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», региональным координатором которого является вице-спикер областного Собрания Юрий Сорокин.

Открыл встречу секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Он обратил внимание на то, что финансирование строительства ФОКОТов осуществляется из трех источников – большую его часть составляет субсидия из федерального бюджета (50 миллионов рублей), также предусматриваются региональное софинансирование (20 миллионов рублей) и небольшие затраты муниципальных бюджетов.

«Выделение средств из федерального бюджета происходит благодаря тому, что депутаты фракции «Единой России» в Государственной Думе в рамках реализации партийного проекта проголосовали за то, чтобы деньги на эти цели были заложены, - пояснил Котов. – Еще напомню, что в конце прошлого года наш регион посещал секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, и он как раз анонсировал начало реализации этого проекта в нашем регионе. Поэтому с партийной стороны будет четкий контроль, мы будем привлекать жителей районных центров, где будут строиться спортивные объекты, общественников, всех тех, кто заинтересован в развитии детского спорта в регионе. Причем мы будем работать планомерно, выезжать на строительные площадки, чтобы всё происходило вовремя, и денежные средства были освоены надлежащим образом и с хорошим качеством».

Секретарь псковского отделения «Единой России» также отметил участие в этом процессе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова: «Михаил Юрьевич на стадии подготовки этих решений принимал участие в переговорах с Андреем Анатольевичем Турчаком, Министерством спорта Российской Федерации, и в дальнейшем тоже, со своей стороны, будет контролировать работу органов исполнительной власти Псковской области. Кроме того, руководители муниципалитетов будут контролировать работу на местах». Он подчеркнул, что главная задача сейчас – объединить усилия всех заинтересованных сторон и «быстрыми темпами двигаться к тому, чтобы начать строительные работы».

Продолжая заседание, Штылин сообщил, что в настоящее время Псковская область находится на стадии подготовительных работ к строительству ФОКОТов. Регион уже получил технологические решения и перечень оборудования, которое будет поставлять Минспорта. Стоимость одного комплекта составляет порядка 25 миллионов рублей, уточнил глава областного спорткомитета.

Теперь, по его словам, в кратчайшие сроки предстоит «привязать к местности» имеющуюся часть проектно-сметной документации и получить заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объектов. Далее необходимо подготовить технические задания и внести изменения в муниципальные программы, предусмотрев не менее 1% софинансирования. До 1 апреля муниципалитеты должны заключить с комитетом по спорту Псковской области соответствующие соглашения.

Штылин напомнил о том, что в 2016 году в рамках партийного проекта был создан подобный ФОКОТ в Великих Луках, и на сегодня он является самым востребованным спортивным объектом в городе. «У нас есть успешный опыт, и он тиражируется партией «Единая Россия» и Министерством спорта», - заметил он и подчеркнул, что при выполнении должным образом всех обязательств по строительству ФОКОТов в Плюссе и Новоржеве секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак выразил готовность ходатайствовать о выделении региону средств из госказны на возведение двух аналогичных спортплощадок в 2020 году. «Поэтому в наших с вами руках ответственность за то, чтобы в следующем году в Псковской области появились такие же объекты», - резюмировал Штылин.

Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» направлен на оздоровление детей и формирование культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения. При содействии партпроекта в регионах осуществляется реконструкция школьных спортивных залов, строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, что способствует приобщению детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В рамках реализации проекта проводятся Всемирные игры юных соотечественников, способствующие не только воспитанию патриотизма среди зарубежных соотечественников, но и позволяющие им наладить прямые информационные контакты со своими российскими сверстниками.