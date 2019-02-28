В Гдовском районе состоялся профилактический рейд по многодетным семьям

20:40, 28 февраля 2019, ПАИ

В целях профилактики и предупреждения пожаров в жилом секторе и предотвращения детской гибели на пожарах 26 февраля сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам принял участие в работе комиссии, возглавляемой уполномоченным по правам ребенка Псковской области Наталией Соколовой, на территории Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рабочей поездки комиссия посетила места проживания многодетных и неблагополучных семей, а также Первомайскую основную школу и Первомайский детский сад филиала МБОУ «Яммская средняя общеобразовательная школа».

В рамках профилактического мероприятия комиссией осуществлялось правое просвещение граждан по вопросам прав, свобод и законных интересов ребенка, форм и методов их защиты, пропаганда положений Конвенции ООН о правах ребенка, а также проводился визуальный осмотр мест проживания на предмет соблюдения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного и газового оборудования, состояния электропроводки.

С родителями несовершеннолетних и многодетных семей и преподавательским составом образовательных учреждений проводились профилактические беседы, раздавались листовки профилактического характера.