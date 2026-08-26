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Археологи сделали первую находку во время раскопок на старом рынке в центре Пскова

Первую находку сделали псковские археологи во время подготовки к раскопкам на территории бывшего вещевого (Белорусского) рынка в центре города. Как сообщили ПАИ в Археологическом центре Псковской области, предмет неплохой сохранности обнаружен в балластном (верхнем мусорном) слое. Специалисты предложили подписчикам в соцсетях предположить, что это за предмет. Большая часть подписчиков высказалась в пользу того, что на фото изображена часть глиняной курительной трубки XVII–XVIII вв.

Фото: Археологический центр Псковской области

Археологи приступили к работам на месте бывшей вещевой ярмарки (Белорусский рынок) в центре Пскова 18 августа. Раскопки здесь проходят перед строительством фермерского рынка «Палкинские ряды». Это обязательное условие реализации инвестиционного проекта.

Общая площадь раскопок составит более 300 квадратных метров. «Площадь каждого из двух участков – 160 квадратных метров. Второй участок отложим, скорее всего, на весну, потому что он глубокий. Работы будут продолжены в следующем году. Пока у нас такая предварительная договорённость. Но, если всё пойдёт хорошо, осень и зима будут тёплыми, значит, будем работать непрерывно», – рассказала директор Археологического центра Псковской области Марина Кулакова.

Археологические исследования на этой территории проводятся впервые. Проекту строительства фермерского рынка предшествовала длительная подготовка. Изначально застройщик предлагал монолитную плиту, но от неё отказались в пользу более щадящего варианта – ленточного фундамента с монолитной заливкой отдельных участков. Как пояснил министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, такое решение позволяет сохранить культурный слой исторического поселения.

На территории бывшего Белорусского рынка на улице Карла Маркса, 1а будет реализован инвестиционный проект по созданию фермерского рынка, инвестором выступает ООО «Палкинские ряды». Здание фермерского рынка на месте бывшей вещевой ярмарки (Белорусский рынок) в центре Пскова спроектируют в стилистике крытых рынков конца XIX – начала XX века. За пример взяты Сенной рынок в Санкт-Петербурге, Старый рынок в Хельсинки и Агенскалнский рынок в Риге.

Согласно проектной документации, здесь появится крытый павильон с продуктовыми рядами, зонами общепита, летней террасой и площадками для проведения мастер-классов, а также детская игровая зона и комплексное благоустройство прилегающей территории. Общая стоимость проекта оценивается в 245 миллионов рублей. Он должен быть готов к 2029 году.

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