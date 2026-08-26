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Общество

После циклона в Псковской области восстанавливают электроснабжение по обращениям жителей

В Пыталовском, Новоржевском и Островском районах Псковской области продолжаются аварийно-восстановительные работы после воскресной непогоды. Без электроснабжения остаются около 100 населённых пунктов в Пыталовском, 74 в Новоржевском и 60 в Островском районах.

  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой
  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой
  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой
  • Последствия непогоды в Пыталовском районе
    Фото: из канала Веры Кондратьевой

В Пыталовском округе, по данным главы муниципалитета Веры Кондратьевой, на утро 26 августа без электроэнергии остаются порядка 800 человек. За минувшие сутки энергетики Псковской и Вологодской областей расчистили завалы и восстановили подачу электроэнергии в 40 населённых пунктах и на нескольких улицах города.

Сегодня над восстановлением электроэнергии работают шесть бригад электриков – 16 человек и шесть единиц техники, включая две вологодские бригады и одну бригаду из Острова.

В Новоржевском районе, как сообщила глава Любовь Трифонова, без электричества остаются 74 населённых пункта, из них 11 – частично. На территории округа сегодня задействованы четыре бригады – всего 18 специалистов и шесть единиц техники. Работы ведутся круглосуточно.

Фото из канала Дмитрия Быстрова

В Островском районе, по информации главы Дмитрия Быстрова, восстановление продолжается третьи сутки. Энергетики ведут работы по принципу «от большего к меньшему» – в первую очередь восстанавливают крупные ЛЭП, питающие большие населённые пункты, затем занимаются локальными обрывами. В первые сутки зафиксировано несколько тысяч обращений в ЕДДС, сейчас их около четырёхсот.

Дмитрий Быстров добавил, что операторы принимают звонки на постоянной основе: «Вы пишете мне о том, что не можете дозвониться до ЕДДС, а значит – «положена трубка». Нет, операторы непрерывно принимают звонки».

«Прошу вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и благодарю за терпение! Никто не сидит сложа руки, объём работ огромный, территория обширная, но шаг за шагом специалисты движутся к поставленной цели», – отметил глава муниципалитета.

Главы всех трёх округов сообщили, что работы не прекращаются, а в случае повреждения или падения опор электропередачи с необходимостью замены времени на восстановление требуется больше.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8‑800‑220‑02-20 (короткий номер для мобильных телефонов – 220).

Ранее сообщалось, что бригады энергетиков из Ленобласти пришли на помощь коллегам в Псковском округе. Также жителям региона сообщили о ходе аварийно-восстановительных работ в Пыталовском, Палкинском и Новоржевском районах, а также в Великих Луках. В Псковской области восстановлено электроснабжение более чем 80 % потребителей, обесточенных из-за шторма.

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