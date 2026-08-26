Мошенники создали фишинговую образовательную платформу для кражи данных учителей

08:36, 26 августа 2026, ПАИ

Мошенники создали поддельную образовательную платформу в преддверии нового учебного года, сообщил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Об этом пишет РИА Новости.

Мошенник рассылает классным руководителям от имени администрации образовательного учреждения сообщение о необходимости зарегистрироваться на образовательной платформе. Целью является внесение ежедневных данных об успеваемости учеников выпускных классов. Такая необходимость, по словам злоумышленника, связана с новой политикой учреждения, действующей с 1 сентября.

Евгений Машаров добавил, что данная инициатива якобы исходит от Минпросвещения России и введена для улучшения качества образовательного процесса, а также сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

При переходе по фишинговой ссылке учитель вводит свои личные данные для регистрации плюс необходимо подтверждение данных через «Госуслуги», объяснил член комиссии ОП РФ. «После ввода СМС-кода данные учителя попадают к мошеннику, и он их использует в своих злобных интересах», – заключил Евгений Машаров.

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