Мошенники создали фишинговую образовательную платформу для кражи данных учителей
Мошенники создали поддельную образовательную платформу в преддверии нового учебного года, сообщил член комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Об этом пишет РИА Новости.
Мошенник рассылает классным руководителям от имени администрации образовательного учреждения сообщение о необходимости зарегистрироваться на образовательной платформе. Целью является внесение ежедневных данных об успеваемости учеников выпускных классов. Такая необходимость, по словам злоумышленника, связана с новой политикой учреждения, действующей с 1 сентября.
Евгений Машаров добавил, что данная инициатива якобы исходит от Минпросвещения России и введена для улучшения качества образовательного процесса, а также сдачи ОГЭ и ЕГЭ.
При переходе по фишинговой ссылке учитель вводит свои личные данные для регистрации плюс необходимо подтверждение данных через «Госуслуги», объяснил член комиссии ОП РФ. «После ввода СМС-кода данные учителя попадают к мошеннику, и он их использует в своих злобных интересах», – заключил Евгений Машаров.
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