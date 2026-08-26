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Псковички представили регион на молодёжном форуме «Машук» в Пятигорске

Вторая смена XVII Всероссийского молодёжного форума «Машук» платформы «Росмолодёжь.Форумы» прошла в Пятигорске. Событие, приуроченное к Году единства народов России, объединило более 2200 молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания из всех регионов страны и зарубежья, сообщили ПАИ в АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив».

Фото здесь и далее: АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив»

Псковскую область на второй смене «Единство» представили Алина Ставрова и Виктория Дроздова. Смена была посвящена поиску объединяющих смыслов, работе с культурным многообразием и укреплению межнационального согласия. Форум собрал представителей семи тематических направлений: «Созидатели», «Активисты», «Наставники», «Учёные», «Преподаватели», «Коммуникаторы» и юные участники направления «Первые в наставничестве» (14–17 лет).

Программа смены включала лекции ведущих экспертов страны в сфере образования и воспитания, мастер-классы, открытые уроки, встречи с представителями «Движения первых», а также конкурс «Росмолодёжь.Гранты», где участники могли представить свои проекты и получить поддержку до 1,5 миллиона рублей.

«Провели лекцию в Центре знаний для начинающих наставников. Видеть горящие глаза ребят – бесценно! Посетили крутые мастер-классы и квизы от «Движения первых», послушали топовых федеральных экспертов. Дни проходили в активностях и нетворкинге, а вечерами – яркие концерты и дискотека. Еще побывали на экскурсии по Пятигорску», – поделилась впечатлениями Алина Ставрова.

Отметим, что также Псковскую область в смене «Взросление» представляет участница направления «Воспитатели» София Дударева.

Форум «Машук» – это уникальное пространство развития для педагогов, наставников и всех, кто учит и учится сам. Участники живут в палаточном городке в лесу, участвуют в образовательной программе, а вечерами собираются у костра в кругу единомышленников. Ключевые темы форума 2026 года – современное развитие педагогики, семейные ценности и межнациональные отношения.

Мероприятие организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

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