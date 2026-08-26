Вакцинация перед учебным годом: что советуют проверить родителям
Август – подходящее время, чтобы проверить прививочный статус ребенка и заранее спланировать вакцинацию перед началом нового учебного года. Об этом рассказали в программе «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM).
По словам специалистов, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом остается около полутора-двух месяцев. Вакцинация заранее позволяет организму сформировать иммунный ответ до начала эпидемического сезона.
В России с 2014 года действует Национальный календарь профилактических прививок. Осенью особенно актуальной становится вакцинация против гриппа – ее проводят детям с шести месяцев.
Родителям также рекомендуют проверить, все ли прививки, предусмотренные календарем, сделаны своевременно. Речь идет, в частности, о вакцинации против пневмококковой инфекции, кори, краснухи и других заболеваний. Сделать прививки в поликлинике можно бесплатно по полису ОМС.
Специалисты также напомнили, что перед вакцинацией ребенка должен осмотреть врач. Если ребенок недавно перенес заболевание, вопрос о сроках прививки решается индивидуально. Родителям детей, которые боятся уколов, советуют заранее спокойно объяснить ребенку, как проходит процедура и почему она необходима.
Врачи подчеркивают, что вакцинация помогает защитить детей от инфекций, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья.
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