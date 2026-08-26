Вакцинация перед учебным годом: что советуют проверить родителям

09:16, 26 августа 2026, ПАИ

Август – подходящее время, чтобы проверить прививочный статус ребенка и заранее спланировать вакцинацию перед началом нового учебного года. Об этом рассказали в программе «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает» на «Радио Дача» (101.5 FM).

По словам специалистов, до начала сезонного подъема заболеваемости гриппом остается около полутора-двух месяцев. Вакцинация заранее позволяет организму сформировать иммунный ответ до начала эпидемического сезона.

В России с 2014 года действует Национальный календарь профилактических прививок. Осенью особенно актуальной становится вакцинация против гриппа – ее проводят детям с шести месяцев.

Родителям также рекомендуют проверить, все ли прививки, предусмотренные календарем, сделаны своевременно. Речь идет, в частности, о вакцинации против пневмококковой инфекции, кори, краснухи и других заболеваний. Сделать прививки в поликлинике можно бесплатно по полису ОМС.

Специалисты также напомнили, что перед вакцинацией ребенка должен осмотреть врач. Если ребенок недавно перенес заболевание, вопрос о сроках прививки решается индивидуально. Родителям детей, которые боятся уколов, советуют заранее спокойно объяснить ребенку, как проходит процедура и почему она необходима.

Врачи подчеркивают, что вакцинация помогает защитить детей от инфекций, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья.