Облако солнечной плазмы вызовет на Земле двухдневную магнитную бурю

09:47, 26 августа 2026, ПАИ

Вспышечная активность на Солнце пока прекратилась, но её центр по-прежнему находится точно напротив Земли в полной готовности, и единственное, чего ему не хватает для новых взрывов, – это топливо. На данный момент топлива нет, и график вспышек уже около 12 часов рисует прямую линию, сообщают авторы телеграм-канала лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

После того как для Солнца всё закончилось, для Земли всё только начинается. Выбросам плазмы, даже с учётом их огромных скоростей в 600–1000 км/с, требуется от 2 до 4 дней, чтобы преодолеть 150 миллионов километров, отделяющих Землю от Солнца. Выброшенное вчера взрывом облако плазмы находится на пути к Земле где-то между орбитами Меркурия и Венеры и прибудет к планете только 28 августа, в пятницу.

В этот день ожидаются магнитные бури с силой в диапазоне G1–G2 (слабые и средние события). Геомагнитные возмущения могут продлиться до двух суток.