Центр Новосокольников остался без воды из-за аварии на водопроводе
Водоснабжение отключили в центральной части Новосокольников из-за аварии на водопроводе, сообщил глава округа Виктор Новиков в своем канале в мессенджере МАХ.
Аварийно-восстановительные работы ведутся с ночи.
«Приношу извинения за доставленные неудобства и благодарю за понимание», – сказал глава округа.
О ходе работ и сроках он также будет дополнительно информировать.
Ранее сообщалось, что в псковском микрорайоне Завеличье начались работы по восстановлению подачи горячего водоснабжения.
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