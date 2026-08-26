Центр Новосокольников остался без воды из-за аварии на водопроводе

08:17, 26 августа 2026, ПАИ

Водоснабжение отключили в центральной части Новосокольников из-за аварии на водопроводе, сообщил глава округа Виктор Новиков в своем канале в мессенджере МАХ.

Аварийно-восстановительные работы ведутся с ночи.

«Приношу извинения за доставленные неудобства и благодарю за понимание», – сказал глава округа.

О ходе работ и сроках он также будет дополнительно информировать.

Ранее сообщалось, что в псковском микрорайоне Завеличье начались работы по восстановлению подачи горячего водоснабжения.