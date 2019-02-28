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Общество

Правительство одобрило законопроект о соцвыплатах для пенсионеров

Правительство РФ одобрило разработанный в Минтруда законопроект о повышении материального обеспечения неработающих пенсионеров.

Как сообщили Росбалту в пресс-службе министерства, закон написан для реализации поставленных в послании Федеральному собранию президентом РФ Владимиром Путиным задач. Предложено изменить существующую схему соцвыплат пенсионерам. Сначала будет устанавливаться доплата, необходимая для доведения материального обеспечения пенсионера до уровня регионального прожиточного минимума, и только после этого будет проводиться индексация пенсии и ежемесячных выплат. В итоге материальное обеспечение пенсионеров будет превышать уровень прожиточного минимума.

Также Минтруда предлагает с 1 января 2019 года доплатить суммы, которые не были получены неработающими пенсионерами в текущем году из-за определения размера соцдоплаты, исходя из размеров пенсии и ежемесячных выплат (с учетом индексаций). Такие доплаты пенсионеры должны получить не позднее 1 июля 2019 года, причем перерасчет будет носить беззаявительный характер.

Рост соцвыплат коснется 12% неработающих пенсионеров, на эти цели нужно 120 млрд рублей в 2019—2024 годах.

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