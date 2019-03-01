День кошек празднуется в России

10:11, 01 марта 2019, ПАИ

1 марта по стихийно сложившейся традиции в России отмечается День кошек, пишет calend. ru. По некоторым данным, впервые этот праздник был организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

Во многих странах тоже установлены национальные дни чествования этих домашних обитателей. Например, в США кошек чествуют 29 октября, в Польше — 17 февраля, в Японии — 22 февраля. А основанием для всех национальных Дней кошек стал Всемирный день кошек, отмечаемый 8 августа.

Фелинология (от латинск. felinus — кошка и греческ. logos — наука) — наука о кошках - подчеркнула, что кошки — это умные животные, и если, в отличие от собак, они не приносят брошенную хозяином палку, то лишь потому, что «кошка не считает себя обязанной выполнять глупые приказы человека». У многих народов даже существует поверье, что кошки проживают несколько жизней.

Домашняя кошка (Felis catus) входит в семейство кошачьих, в котором различают 2 подсемейства, 4 рода и около 36 видов. В России обитают представители обоих подсемейств, 3 рода и 12 видов. Кроме того, кошки — отличные истребители вредных грызунов.

По мнению специалистов, кошки столько лет живут с человеком, что чувствуют себя равными ему, поэтому с ними нужно обращаться уважительно, ни в коем случае не приказывать им, а объяснять и поощрять хорошее поведение.

Особенно кошки любят, когда их гладят за ухом и под подбородком. Причем, более ласковые и общительные именно коты, а кошки более капризны.