Дмитрий Месхиев и его супруга попросили гостей пожертвовать деньги бездомным собакам вместо покупки цветов на церемонию венчания
Псковские молодожены попросили гостей вместо цветов на свадьбу пожертвовать деньги пункту передержки для бездомных животных зоозащитной организации «Шанс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Шансе». По информации ПАИ, речь идет об известном режиссере, худруке псковского драмтеатра Дмитрие Месхиеве и его супруге Илоне, которые в феврале обвенчались в Троицком соборе Пскова. Отметим, что в церемонии участвовали их друзья и коллеги, в том числе, например, актер Константин Хабенский.
«На днях нам приходили странные переводы с пометкой «Цветы». Откровенно говоря, мы терялись в догадках, кто мог так перепутать: сделать переводы с такой странной подписью. Оказалось, что одна замечательная пара молодоженов, которая очень сопереживает собакам «Шанса», разослала гостям своего венчания вот такие сообщения: вместо цветов - помощь «Шансу» Это невероятно трогательно. Такое с нами впервые!» - рассказали зоозащитники.
«Шанс» поблагодарил молодоженов и поздравил их с венчанием: «Пусть ваш союз будет крепким, ведь у добрых и щедрых людей должно быть именно так. Мы желаем, чтобы ваш дом был полной чашей счастья и благополучия!»