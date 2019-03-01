Дмитрий Месхиев и его супруга попросили гостей пожертвовать деньги бездомным собакам вместо покупки цветов на церемонию венчания

10:33, 01 марта 2019, ПАИ

Псковские молодожены попросили гостей вместо цветов на свадьбу пожертвовать деньги пункту передержки для бездомных животных зоозащитной организации «Шанс». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Шансе». По информации ПАИ, речь идет об известном режиссере, худруке псковского драмтеатра Дмитрие Месхиеве и его супруге Илоне, которые в феврале обвенчались в Троицком соборе Пскова. Отметим, что в церемонии участвовали их друзья и коллеги, в том числе, например, актер Константин Хабенский.

«На днях нам приходили странные переводы с пометкой «Цветы». Откровенно говоря, мы терялись в догадках, кто мог так перепутать: сделать переводы с такой странной подписью. Оказалось, что одна замечательная пара молодоженов, которая очень сопереживает собакам «Шанса», разослала гостям своего венчания вот такие сообщения: вместо цветов - помощь «Шансу» Это невероятно трогательно. Такое с нами впервые!» - рассказали зоозащитники.

«Шанс» поблагодарил молодоженов и поздравил их с венчанием: «Пусть ваш союз будет крепким, ведь у добрых и щедрых людей должно быть именно так. Мы желаем, чтобы ваш дом был полной чашей счастья и благополучия!»