Повторно севшие за руль нетрезвыми водители задержаны в Великих Луках и Невеле

11:22, 01 марта 2019, ПАИ

В Великих Луках и Невеле дорожная полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, утром 27 февраля в Великих Луках у дома по Октябрьскому проспекту стражи порядка остановили автомобиль «Мерседес Бенц». Выяснилось, что иномаркой управлял 26-летний горожанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

А вечером 28 февраля в Невеле по улице Зеленой 34-летний нетрезвый местный житель ехал на автомобиле ВАЗ-2106. По данным фактам проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.