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Происшествия

Ушла кормить котов и пропала: пенсионерку с деменцией разыскивают в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки устанавливают местонахождение 78-летней Раисы Щербаковой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

31 августа в 15:30 она ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Мужу сказала, что пойдёт на улицу Дьяконова кормить котов, а затем зайдёт к дочери на Октябрьский проспект. Отмечается, что женщина страдает деменцией.

Ростом пенсионерка 155 сантиметров, весит 50 килограммов, у неё седые волосы длиной по плечи. Она была одета в светлую куртку, тёмно-зелёные брюки, белые кроссовки. С собой у великолучанки был пакет бордового цвета, кнопочный телефон, паспорт и деньги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Раисы Щербаковой, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Великим Лукам. Контактные телефоны: (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть), 8-911-883-38-83 или 112.

Напомним, в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля.

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