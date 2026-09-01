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Происшествия

В Пскове водитель Kia протаранила светофор, уходя от столкновения с грузовиком

В Пскове водитель автомобиля Kia пыталась избежать столкновения с грузовиком, в результате чего машина вылетела через бордюр и врезалась в светофор. Авария произошла на перекрёстке улицы Энтузиастов и Сиреневого бульвара, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

Фото здесь и далее из канала «Псковская сводка» в мессенджере МАХ

От медицинской помощи водитель отказалась. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, полиция, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, на автодороге Гдов – Островцы водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением – автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.

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