В Пскове водитель Kia протаранила светофор, уходя от столкновения с грузовиком

13:48, 01 сентября 2026, ПАИ

В Пскове водитель автомобиля Kia пыталась избежать столкновения с грузовиком, в результате чего машина вылетела через бордюр и врезалась в светофор. Авария произошла на перекрёстке улицы Энтузиастов и Сиреневого бульвара, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

От медицинской помощи водитель отказалась. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, полиция, пожарные подразделения и бригада скорой помощи.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, на автодороге Гдов – Островцы водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением – автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево.