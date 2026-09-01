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Происшествия

Дача, склад и грузовик горели в Псковской области

Четыре пожара произошло в Псковской области за сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Так, 31 августа в 08:09 в деревне Устье Островского района сгорел дачный дом. Причиной, предположительно, стало отсутствие или несоответствие отступок от дымовой трубы до конструкции дома. Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны, три специалиста МЧС России и три единицы техники.

Кроме того, в 14:47 на улице Урицкого в Порхове сгорел грузовой автомобиль «Урал-4320» 1987 года выпуска. Предположительно, причиной стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования транспортного средства. На месте работали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позднее поступило сообщение о возгорании одноэтажного складского помещения на улице Боровой в Пскове. Сгорела кровля, помещение выгорело изнутри. Возможной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей из-за короткого замыкания. Для тушения пожара привлекались 11 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Помимо этого, в 19:43 на улице Никандровой в Красногородске в бесхозном строении сгорело два матраса. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнём. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

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