Гдович смог уберечь полмиллиона рублей от мошенников

17:58, 31 августа 2026, ПАИ

Жители Пскова стали жертвами мошенников и лишились своих сбережений, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, незнакомцы под видом сотрудников разных организаций писали псковичам в мессенджерах и на электронную почту. Аферисты рекомендовали своим собеседникам для избежания финансовых потерь срочно перевести сбережения на «безопасные счета». Кроме того, отдельным пользователям злоумышленники предложили дополнительный заработок в Сети.

В итоге псковичи лишились более 650 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводится расследование.

В то же время среди жителей региона нашлись и те, кто не поддался на ухищрения махинаторов. В частности, 28 августа злоумышленники планировали обмануть жителя Гдовского района на 500 тысяч рублей. Однако мужчина проявил бдительность и не поддался на уловки мошенникам. Все обстоятельства произошедшего выясняются.