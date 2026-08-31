Мужчина пострадал в ДТП на автодороге Гдов – Островцы

20:30, 31 августа 2026, ПАИ

На автодороге Гдов – Островцы водитель автомобиля УАЗ «Патриот» не справился с управлением – автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





В ДТП пострадал мужчина 1974 года рождения. От госпитализации он отказался. По предварительным данным, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают спасатели, бригада скорой помощи и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.