31 человек пострадал в ДТП в Псковской области за неделю
31 человек получил травмы и один погиб в результате ДТП, которые произошли в Псковской области с 24 по 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.
За неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 169 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, травмы различной степени тяжести в ДТП получил 31 человек, один погиб.
Среди нарушителей выявили 35 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Пятерых из них задержали за повторное управление в нетрезвом виде.