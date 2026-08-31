31 человек пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

18:24, 31 августа 2026, ПАИ

31 человек получил травмы и один погиб в результате ДТП, которые произошли в Псковской области с 24 по 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

За неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 169 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, травмы различной степени тяжести в ДТП получил 31 человек, один погиб.

Среди нарушителей выявили 35 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Пятерых из них задержали за повторное управление в нетрезвом виде.