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Происшествия

31 человек пострадал в ДТП в Псковской области за неделю

31 человек получил травмы и один погиб в результате ДТП, которые произошли в Псковской области с 24 по 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Фото из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

За неделю сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 169 административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. Было зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия, травмы различной степени тяжести в ДТП получил 31 человек, один погиб.

Среди нарушителей выявили 35 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Пятерых из них задержали за повторное управление в нетрезвом виде.

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