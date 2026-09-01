Более 10 БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью

08:55, 01 сентября 2026, ПАИ

Более десяти БПЛА противника нейтрализовали в небе над Псковской областью прошедшей ночью. Об этом глава региона Михаил Ведерников сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

«Будьте внимательны и осторожны, при звуках полёта или падения БПЛА, а также при звуках работы ПВО не подходите к окнам, не выходите на улицу, не приближайтесь к обломкам!» – призвал губернатор.

При наблюдении полёта или падения БПЛА незамедлительно максимально подробную информацию необходимо сообщить по телефону 112 или 8 (8112) 72-52-00.