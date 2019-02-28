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Находившейся более 8 лет в розыске за неуплату алиментов мужчина задержан в Пскове

В Пскове задержан 44-летний мужчина, который более 8 лет находился в розыске за неуплату алиментов на содержание ребенка, сообщили Псковскому агентству информации в псковском ЛО МВД России на транспорте.

Сначала псковича задержали на железнодорожном вокзале за то, что он переходил пути в неположенном месте. Во время проверки выяснилось, что местный житель находится в федеральном розыске. Злоумышленник накопил долг по алиментам перед своим ребёнком на сумму более 600 тысяч рублей.

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 11.1 КоАП РФ (проход по железнодорожным путям в неустановленных местах), затем должник-алиментщик был передан инициаторам розыска.

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