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Общество

Великолукская газета «Наш путь» отмечает 100-летний юбилей

Газета «Наш путь» Великолукского района отмечает 100 лет со дня основания. Торжественное мероприятие по случаю юбилея состоится сегодня, 1 марта в актовом зале районной администрации. На праздник приглашены руководители органов местного самоуправления, организаций и предприятий Великолукского района, территориальных органов федеральных органов власти, читатели газеты. После официальной части запланирована концертная программа с участием творческих коллективов муниципалитета.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, с юбилейной датой редакцию издания поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«За прошедшие 100 лет ваша редакция прошла большой профессиональный путь, отражая на страницах газеты значимые историко-культурные и политические события. Выдержав испытания временем, газета «Наш путь» была и остается одним из главных источников информации для всех жителей района. Благодарю всех, кто в разные годы был связан с работой в редакции и посвятил себя журналистской профессии, а значит — служению людям. Точность, объективность и профессионализм — это главные черты журналистского коллектива газеты «Наш путь» на протяжении целого века. Примите пожелания новых успехов, интересных проектов, благодарных читателей, процветания и благополучия», — говорится в поздравительном адресе главы региона.

Как рассказала главный редактор газеты Ольга Федосеенко, первый номер издания вышел в свет 26 января 1919 года. Тогда газета называлась «Великолукская правда». За свою 100-летнюю историю издание носило названия «Ленинский путь», «Путь Октября», а с 90-ых годов прошлого столетия — «Наш путь».

Сейчас в редакции трудятся корреспондент, редактор, верстальщик и бухгалтер. Коллектив за последние годы значительно обновился. Газета освещает жизнь Великолукского района, который насчитывает 4 волости и 360 населенных пунктов. «Наш путь» выходит по пятницам еженедельно на десяти полосах. Тираж составляет 5 тысяч 200 экземпляров в месяц, причем большая его часть распространяется по подписке. Газету выписывают даже в самых отдаленных деревнях Великолукского района, куда печатное издание доставляют почтальоны.

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